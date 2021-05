Nach der Wahl in Schottland ist klar: Die Mehrheit will ein Referendum. Doch Premier Boris Johnson weiß das geschickt zu ignorieren.

Man kann das Ergebnis drehen und wenden, wie man will: Unterm Strich steht, dass es im schottischen Parlament eine Mehrheit für ein Referendum gibt. Neben der SNP wünschen auch die Grünen die Loslösung vom Königreich. Damit haben die Abspaltungsbefürworter ein Mandat. Diesen Wunsch abzubügeln würde den Unabhängigkeitstraum vieler Schotten nur befeuern. Vielmehr sollten all jene, die an den Wert eines Vereinigten Königreichs glauben, versuchen, für die Union zu kämpfen. Die Argumente sind überzeugend und zahlreich. Der Brexit hat demonstriert, wie ...