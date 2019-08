Die Regierungsmehrheit von Boris Johnson ist auf einen einzigen Sitz geschrumpft.

Die Realität kommt bedrohlich näher. Die konservative Tory-Partei hat bei Nachwahlen in einem ländlichen Wahlkreis in Wales ihren Sitz an die pro-europäischen Liberaldemokraten verloren. Der neue Premierminister Boris Johnson erlitt erste schmerzhafter Niederlage. Seine sowieso schon knappe Regierungsmehrheit im Unterhaus ...