Boris Johnson mag einer der unterhaltsamsten Regierungschefs sein, den das Vereinigte Königreich je hatte. Jetzt aber wäre es Zeit für den finalen Akt des Dramas.

Nur wie? Auf Anstand kann man bei Johnson nicht hoffen. "Keep going" ist sein Motto. Szenario 1, ein Rücktritt, ist so gut wie ausgeschlossen.

Eine Vertrauensabstimmung der Tories hat er mit Ach und Krach überstanden - 41 Prozent der Abgeordneten wollten seinen Abgang. Nun wäre er den Parteiregeln gemäß für 12 ...