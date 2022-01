Die deutsche Außenministern war auf unmöglicher Mission - und überraschte. Sie zeigte Rückgrat und stieß die Tür zu neuen Gesprächen im Ukraine-Konflikt auf.

Als Sergej Lawrow 1972 in den diplomatischen Dienst eintrat, ging Annalena Baerbock noch in die Schule. 18 Jahre ist er im Außenamt, sie 41 Tage. Die Frage war also nicht nur: Wird die neue deutsche Außenministerin in der brisanten Lage um die Ukraine klare Worte finden? Sondern auch: Wie selbstbewusst und sachkundig wird sie Lawrow gegenübertreten?

Das Gespräch, das doppelt so lang dauerte wie veranschlagt, dürfte ein mehr oder weniger höfliches Vorhalten von Vorwürfen gewesen sein. Das ließ ...