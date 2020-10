Blutige Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien, politische Chaostage in Kirgisistan. Und nicht zuletzt: demokratische Dauerrevolte gegen Diktator Alexander Lukaschenko in Belarus. Was ist da los in der "geopolitischen Einflusszone" Russlands, von der Präsident Wladimir Putin so gern spricht?

Fast hat es den Anschein, als witterten die Konfliktparteien im postsowjetischen Raum eine Schwäche Moskaus wie zuletzt in den 1990er-Jahren unter Boris Jelzin. Dabei ist es noch gar nicht so lang her, dass sich im Westen der Eindruck zu verfestigen ...