Es ist immer das gleiche Spiel: Auch wenn die Beweise erdrückend sind, weist der Kreml alle Schuld von sich und hinterfragt die Echtheit der Beweisstücke. Daher lässt der Fall Nawalny vor allem einen Schluss zu.



Standpunkt SN

Der Kreml greift im Fall Nawalny auf ein erprobtes Verfahren zurück: Wenn es eng wird im Ringen um die Deutungshoheit, weist die russische Führung in einem ersten Schritt alle Verantwortung weit von sich. Sodann werden Zweifel an den Fakten gesät. Wo sind die Belege? So lautet die Frage, die selbst dann noch gestellt wird, wenn mehr als genug Beweise veröffentlicht sind. So war es nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal 2018 in England oder nach dem Abschuss ...