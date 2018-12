Wo Amerika sich zurücknimmt, nehmen andere mehr Raum ein. Es ist eine einfache Rechnung, die Trump nicht sehen will.

Die Europäer kennen das Klagelied der Amerikaner zur Genüge aus der NATO: Die USA wollen sich und ihre militärische Stärke nicht ausnutzen lassen. Geht es in der NATO dabei in erster Linie ums Geld, führte Präsident Donald Trump bei seiner Stippvisite im Irak auch geopolitische Überlegungen an. Die USA könnten nicht länger der "Weltpolizist" sein. Es sei "lächerlich", dass Amerika in Ländern präsent sei, "von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben". Übersetzt heißt das wohl: in Ländern, die für ihn und seine Wähler uninteressant sind.