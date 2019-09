Aber Angstmache und Polarisierung sind kein Rezept für das Regieren. Auch das ist eine Lehre der Landtagswahlen im Osten.

Politisch haben die Landtagswahlen am Sonntag im deutschen Osten vor allem zwei Resultate gebracht. Das Regieren wird in Deutschland künftig schwieriger, in den Ländern ebenso wie im Bund. Und die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) etabliert sich republikweit als Störfaktor ...