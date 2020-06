Es bleibt nichts anderes übrig: Die Europäische Union muss ihr Verhältnis zu China auf neue Beine stellen.

Seit Vormittag laufen Gespräche der Spitzenvertreter der Europäischen Union mit Chinas Staatsführung - per Video, wie in diesen Zeiten üblich. In Brüssel sitzen Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der Außenbeauftragte Josip Borrell und Ratspräsident Charles Michel als Vertreter der EU-Staats- ...