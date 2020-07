Donald Trump bekommt werde die Pandemie noch die Antirassismus-Proteste in den Griff. Also startet er in Portland ein verfassungswidriges Ablenkungsmanöver.

Es sind Bilder wie aus einem Kriegsgebiet. Männer in Tarnanzügen gehen mit Knüppeln und Tränengas gegen Zivilisten vor und stecken sie in Kleinbusse ohne behördliches Kennzeichen. Die Einheiten sind gegen den Willen der örtlichen Behörden in der Stadt. Ihr Auftrag ...