Die Demokraten haben die Klimarettung stets verschoben

US-Präsident Joe Biden erwägt, den Klimanotstand auszurufen. So könnte er den Kongress beim Klimaschutz umgehen - ein später Alleingang.

Standpunkt Dorothea Hahn

An Argumenten für die Dringlichkeit beim Vorgehen gegen den Klimawandel fehlt es nicht: Europa und Nordamerika ächzen unter einer brutalen Hitzewelle, im Westen der USA wütet die schlimmste Dürre seit 1000 Jahren und Waldbrände und Luftverschmutzung machen das Überleben auf dem Land und in den Städten

härter.

Dennoch hat die Spitze in Washington angesichts der Klimakrise kapituliert. Das Oberste Gericht hat bundesweiten Umweltauflagen für Kraftwerke eine Absage erteilt. Der US-Senat ist nicht in der Lage, ein längst überfälliges Gesetz, das Investitionen in neue Energietechnologien mit der Reduktion der CO2-Abgaben verbinden wollte, zu verabschieden. Und Präsident Joe Biden, der Zaghafte, ist lediglich willens, Dekrete zu verkünden.

Es wäre zu einfach, Joe Manchin, den demokratischen Senator aus West Virginia, der das "Build Back Better"-Gesetz sabotiert hat, allein für das Versagen verantwortlich zu machen. US-Politiker folgen dem Ruf des Geldes. Und Manchin ist bekanntermaßen ein Kohle-Baron, der höhere Einnahmen aus Dividenden der Kohleindustrie bezieht als aus seiner Tätigkeit als Senator und der mehr Zuwendungen von den Lobbys für fossile Brennstoffe bekommt als jeder andere Politiker im US-Kongress.

Das Problem ist die Demokratische Partei. Die ist seit Jahrzehnten nur halbherzig gegen die Klimakrise vorgegangen und hat nur selten das Richtige getan.

1997 stimmte sie gegen das Kyoto-Abkommen; 2010 legte sie kein "Cap and Trade"-Programm mit Obergrenzen für Treibhausgase fest; 2021 verabschiedete sie ein Infrastrukturgesetz, das mit der Erneuerung von Brücken und Highways neue Anreize für das Verbrennen fossiler Treibstoffe schafft. Die kritischen Stimmen in der Partei sind jedes Mal an den Zentristen abgeprallt.

Das Scheitern des "Build Back Better"-Gesetzes ist eine weitere Enttäuschung der Präsidentschaft von Joe Biden. Paradoxerweise richten sich jetzt dennoch die Hoffnungen auf ihn. Er hat das Vorgehen gegen den Klimawandel zu einer Priorität erklärt. Er sitzt im Weißen Haus. Und er hat die Macht, einen Klimanotstand zu verkünden und ihn zu nutzen, um sofort klare Zeichen gegen fossile Brennstoffe zu setzen. Das würde mehr bewirken als Dekrete, die ein Amtsnachfolger umstandslos kippen kann.