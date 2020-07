Die Reaktion der EU auf das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong fiel verhalten aus. Doch Beileidsbekundungen reichen diesmal nicht aus.

Als sich die Hongkonger am Dienstag schlafen legten, wussten sie, dass am Morgen nichts mehr so sein würde wie bisher. Von Meinungsfreiheit können sie nur noch träumen. Rechtssicherheit ist Geschichte. Wer für die Unabhängigkeit Hongkongs eintritt, dem drohen lebenslange Haftstrafen ...