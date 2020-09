Unterstützt die EU die Opposition in Belarus, liefert man der Lukaschenko-Propaganda Munition. Tut man nichts, hilft das den Machthabern erst recht. Was also tun?

Wie man es macht, man macht es falsch. Das alte Sprichwort beschreibt sehr gut den geringen Handlungsspielraum der EU in der Belarus-Krise. Diktator Alexander Lukaschenko hat der Demokratiebewegung von Anfang an vorgeworfen, sie betreibe das Geschäft des Westens. Das ist zwar Unsinn. Bei den Protestmärschen sind weder EU-Fahnen zu sehen noch prowestliche Parolen zu hören. Dennoch schlachtet Lukaschenko jede Brüsseler "Einmischung" propagandistisch aus. Schlimmer noch: Je aktiver die EU ist, desto stärker wird auch die Unterstützung Moskaus für ...