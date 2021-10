In Rom haben sich Neofaschisten an die Spitze der Proteste gegen die Coronapolitik gesetzt. Nun gilt es sich klar abzugrenzen.

In Italien sind die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapolitik besonders drastisch. Die Proteste entzündeten sich an der Einführung des sogenannten Green Pass. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf ab kommender Woche noch an seinen Arbeitsplatz. Auch sonst sind die Einschränkungen für Nicht-Geimpfte erheblich. Von einer indirekten Impfpflicht in Italien zu sprechen ist keine Übertreibung. Der soziale Druck im Land ist enorm. Wer sachlich seine Bedenken äußert, wird auch in den italienischen Medien in einen Topf mit Verschwörungstheoretikern ...