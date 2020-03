Die EU wird Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufnehmen. Das ist kein Gnadenakt für zwei Länder am Balkan. Das ist ein Gebot der Vernunft für ganz Europa.

Was am Dienstag die Europaminister der EU beschlossen haben, wäre in Zeiten ohne Corona-Pandemie die dicksten Schlagzeilen wert. Und Grund zum Feiern - in Tirana und Skopje, in Wien und Brüssel.

Die EU wird mit Nordmazedonien und Albanien ...