Die heimlichen Herrscher Amerikas

Der Supreme Court krempelt die USA um. Das birgt Risiken für die Republikaner.

Innerhalb weniger Tage verwarf der Oberste Gerichtshof in den USA ein Gesetz des Bundesstaats New York, welches das Recht, Waffen zu tragen, an Auflagen knüpfte, er kippte das Abtreibungsrecht und entmachtete die US-Umweltbehörde. Das sind tiefgreifendere Veränderungen, als sie Joe Biden in vier Jahren Amtszeit erreichen dürfte.

Die konservativen Richter sind die Vollstrecker von Trumps Politik, der drei der neun Richter auf Lebenszeit ernannt hat. Die Schockwellen, die von den Urteilen ausgehen, könnten für die Republikaner allerdings zum ...