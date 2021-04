Natürlich sind Polizisten in den USA gefährdet - in einem Land, in dem jeder eine Waffe tragen darf. Aber das erklärt nicht, warum Angehörige ethnischer Minderheiten so viel häufiger Opfer von Polizeigewalt werden.

Die ausufernde Polizeigewalt in den USA hat viele Ursachen. Eine davon ist die vergleichsweise mangelhafte Ausbildung amerikanischer Cops. Dass vielerorts Friseure und Kosmetikerinnen länger ausgebildet werden als Polizistinnen und Polizisten, die tödliche Gewalt einsetzen dürfen, gehört zu den vielen Absurditäten der amerikanischen Gesellschaft. Ein anderes Problem ist die Autonomie der Polizei, die sich in mehr als 18.000 unabhängige Institutionen aufsplittert. So sehr lokale Kontrolle theoretisch vor dem Entstehen eines übermächtigen Polizeiapparats schützt, so wenig hilfreich ist sie bei ...