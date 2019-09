Mit größter Mühe versucht Pekings Statthalterin in Hongkong, ihr Gesicht zu wahren. Wenigstens das in den Augen der Protestbewegung größte Ärgernis schafft Regierungschefin Carrie Lam jetzt, sicherlich in Absprache mit der chinesischen Führung, aus der Welt. Es ist das Auslieferungsgesetz, ...