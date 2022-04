Die NATO legt einen Gang zu

Warum die Mitglieder der westlichen Allianz nun auch schwere Waffen an die Ukraine liefern wollen.

Zurückhaltung ist von gestern. Noch vor zwei Wochen beteuerten die 30 NATO-Staaten, nur defensive Waffen an die Ukraine liefern zu wollen. Man wolle keinesfalls Kriegspartei werden. Seit dem Treffen der Außenminister des größten Militärbündnisses der Welt am Donnerstag und Freitag in Brüssel ist die Lagebeurteilung anders. Als defensiv gilt, womit sich die Ukraine verteidigen kann - das umfasst auch schweres Gerät wie Panzer, gepanzerte Fahrzeuge oder Schiffsabwehrraketen.

Die Gründe liegen auf der Hand. Systematische russische Kriegsverbrechen - Morde, ...