Der Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová hat die Slowakei vor gut drei Jahren in ihren Grundfesten erschüttert. Die Tat hat den Menschen die Augen geöffnet, in welch korruptem, von mafiosen Strukturen durchzogenem Staat sie lebten. Kuciak hatte in diesem Milieu recherchiert und wurde genau deshalb das Opfer eines Auftragskillers.

Es folgten Massenproteste, Rücktritte, Entmachtungen und Verhaftungen. Nur eines gelang nicht: die mutmaßlichen Drahtzieher zweifelsfrei zu überführen.

Der Oligarch Marián Kočner ...