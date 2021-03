Corona-Pannen, "Masken-Affäre" und nun ein schlechtes Abschneiden bei den Landtagswahlen. Die CDU blickt mit Sorge Richtung Bundestagswahl.

Es war ein Denkzettel mit Ansage, den die deutsche CDU am Sonntagabend bekommen hat: In zwei Landtagswahlen musste die Regierungspartei von Kanzlerin Angela Merkel empfindlich Federn lassen. Vor allem in Baden-Württemberg, der einstigen Hochburg der Christdemokraten, gab es für die CDU gegen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nichts zu holen. Die Partei fährt hier eine historische Schlappe ein.

Stimmen gekostet hat der CDU die Affäre um Bundestagsabgeordnete, die sich während der Coronakrise ungeniert beim Geschäft mit Schutzmasken ...