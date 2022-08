Die USA werden ein Stück gerechter, moderner und sozialer

Mit dem sogenannten Inflation Reduction Act hat der US-Senat das wohl umfassendste Klimapaket aller Zeiten gebilligt. Es wird nicht nur den Amerikanerinnen und Amerikanern zugutekommen - sondern allen Menschen auf der Welt.



Standpunkt SN

Es war eine schwere Geburt. Und unterwegs sah es sehr oft so aus, als ob der Inflation Reduction Act, so der offizielle Titel, es nicht an das Licht der Welt schaffen würde. Doch am Sonntagabend erreichte das Gesetz die denkbar knappste Mehrheit von 51 zu 50 Senatoren: Die USA haben - falls das Repräsentantenhaus am Freitag wie erwartet zustimmt - ein Gesetz, das gegen die Klimakrise vorgeht, das die Medikamentenpreise für einige der Ärmsten senkt und das 15 Prozent Mindeststeuern ...