Die USA verstehen China als neuen Rivalen in der Großmächte-Konkurrenz. Sie zwingen die Europäer, dass sie zusammenrücken.



Standpunkt SN

An klaren Botschaften hat es der Münchner Sicherheitskonferenz diesmal nicht gemangelt. Bei diesem alljährlichen Expertentreffen zu außen- und verteidigungspolitischen Fragen hat sich in rhetorischer Schärfe entladen, was sich in Washington schon seit einiger Zeit politisch verdichtet: Die USA machen entschieden ...