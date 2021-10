Die Einigung im Streit über die Schuldenobergrenze in den USA verheißt nichts Gutes. Das Problem wird verschoben, doch damit keineswegs kleiner.

Nein, die Finanzmärkte werden nicht zusammenbrechen in der nächsten Woche. Viele Millionen amerikanische Pensionisten, Regierungsbedienstete und Militärangehörige werden nicht ohne Geld dastehen. Das Horrorszenario einer Zahlungsunfähigkeit der größten Wirtschaftsnation der Welt ist in der Nacht auf Freitag buchstäblich in letzter Minute abgewendet worden.

Ansonsten aber lässt sich nichts Gutes sagen über den Deal, den Demokraten und Republikaner nach wochenlangem Gezerre geschlossen haben, denn er bereitet nur die Bühne für eine Wiederholung des irren Dramas in wenigen Wochen. Mit ...