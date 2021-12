Das Schreckgespenst des Islamismus: Die Rechten in Frankreich setzen die Themen im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf.

Am Tag der deutschen Bundestagswahl im September erschien in der französischen Tageszeitung "Le Parisien" ein Artikel in einem erstaunten und auch ein wenig bewundernden Tonfall. "Ein Wahlkampf ohne das Wort Islam", lautete der Titel des Textes, in dem es hieß, die Debatten haben sich überwiegend um die Verschuldung oder Klimaschutz gedreht.

Tatsächlich wäre das in Frankreich undenkbar. Seit Jahren werden der Umgang mit Zuwanderern vor Präsidentschaftswahlen zum beherrschenden Thema gemacht. Der rechtsnationale Rassemblement National - früher Front National ...