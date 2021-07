In Polen bekämpfen sich die politischen Lager seit vielen Jahren mit fast allen Mitteln. Donald Tusk hat dabei lange an vorderster Front mitgemischt. Der liberal-konservative Ex-Premier hat im Dauerduell mit dem rechtsnationalen PiS-Chef Jarosław Kaczyński einstecken müssen, aber auch ausgeteilt.

Nun steht eine Neuauflage bevor. Tusk ist nach zwei Jahren, in denen er als Chef der Europäischen Volkspartei eher am Rand der politischen Bühne stand, mit einem spektakulären Auftritt ins Rampenlicht zurückgekehrt. In Polen regiere mit der PiS ...