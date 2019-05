Noch nie hat ein Europawahlkampf so viele Menschen bewegt. Erstaunlich ist das nicht.

Keine Langeweile mehr in Europa: Ob in Deutschland oder Frankreich, in Großbritannien oder Spanien, in Österreich oder Italien - die gemeinsame Union lässt kaum jemanden kalt. Tatsächlich geht es bei diesen EU-Wahlen nicht um die übliche mehr oder laue Bestätigung ...