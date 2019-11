Es herrscht offenbar eine ausgeprägte Brexit-Erschöpfung. Bei der EU ist man froh, dass wieder Zeit ist für andere Themen. Das trifft wohl auch auf einen großen Teil des politischen Publikums auf dem Kontinent zu. Schließlich ist diese Frage monatelang durchdekliniert worden - und am Ende ohne Ergebnis. In Großbritannien zeigt die halbe Stimmbevölkerung bisher kein Interesse an den nationalen Wahlen am 12. Dezember, obschon diese angeblich maßgeblich darüber entscheiden sollen, wie es im Brexit-Streit weitergehen soll. Der Wahlkampf dümpelt vor sich hin.



Es ist kaum zu erwarten, dass sich diese Stimmung nach dem ersten TV-Duell zwischen Premier Boris Johnson und Oppositionschef Jeremy Corbyn drehen wird. Der verbale Schlagabtausch ging unentschieden aus. Große Überraschungsmomente blieben aus. Der Erkenntnisgewinn für die Wählerschaft dürfte gering gewesen sein.



In der das Land aufreibenden und aufspaltenden Brexit-Debatte haben die Parteiführer bloß die bekannten Standpunkte vorgetragen. Johnson zeigt sich entschlossen, sein mit der EU vereinbartes Brexit-Abkommen durchzuboxen, obwohl er nicht weiß, ob er dafür im Unterhaus eine Mehrheit bekommt. Corbyn will einen neuen, besseren Deal mit der EU aushandeln und dann das Volk in einem Referendum darüber abstimmen lassen, ob es dieses Austrittsabkommen oder eine EU-Mitgliedschaft bevorzugt.



Zugleich zeigten sich neuerlich die Schwachpunkte in der Argumentation der beiden Kontrahenten: Tory-Führer Johnson erklärt vollmundig und unrealistisch, nach dem vollzogenen Brexit innerhalb eines Jahres einen Handelsvertrag mit der EU aushandeln zu können. Labour-Chef Corbyn ist nicht sicher, ob er bei einem neuen Referendum für einen Verbleib des Landes in der EU oder für einen Austritt stimmen würde. Damit bleibt es einer total gespaltenen britischen Nation weiterhin völlig unklar, in welche Richtung sie in dem verfahrenen Brexit-Streit steuern soll.



Für Corbyn ist es keine gute Nachricht, dass Johnson im TV-Duell keine großen Patzer gemacht hat. Nichts hat sich geändert an der Tatsache, dass die Tories in den Meinungsumfragen derzeit weit vor Labour liegen. Und dem Oppositionschef bleiben nur noch drei Wochen, um das Blatt zu wenden.