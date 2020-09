Donald Trumps Unternehmen machen chronische Verluste. Seinen privaten Lebensstil finanziert der US-Steuerzahler.

Der Präsident der mächtigsten Demokratie der Welt muss in den kommenden vier Jahren Kredite in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar zurückzahlen, für die er persönlich haftet. Gleichzeitig schlittert sein Geschäftsimperium in Überlebensprobleme. Seit Jahren schreiben seine Golfplätze und die meisten seiner anderen Immobilien gewaltige Verluste. In diesen Investments steckt ein Gutteil von Trumps seit 2004 sprudelnden Einnahmen aus der TV-Reality-Show "The Apprentice" und den Lizenzgebühren für die Verwendung seines Namens. Doch diese Geldflüsse versiegen.

Über Wasser ...