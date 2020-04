Es gibt nur einen, der für das Corona-Chaos in den USA verantwortlich ist.

US-Präsident Donald Trumps Drohungen gegen die Weltgesundheitsorganisation sind ein klassischer Ablenkungsangriff. Er werde darüber nachdenken, die Beitragszahlungen an die WHO einzustellen, meinte er düster. Kurz zuvor hatte ein Bericht der "New York Times" höchst Unangenehmes für den Präsidenten veröffentlicht: ...