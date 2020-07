Die USA zittern vor den Feiern am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Trump sieht kein Problem.

Am 4. Juli liegt in den USA üblicherweise Feierlaune in der Luft, Musik und der Geruch nach brutzelnden Steaks - dieses Jahr ist es das Virus. Es wird ein trister Independence Day, sonst einer der schönsten Feiertage in den USA, ...