Ein bewaffneter Mob stürmte das Kapitol in Washington. Der abgewählte Präsident hat ihn dazu angestachelt.

Grölende und schreiende Bewaffnete dringen in den Sitz des Parlaments ein. Sie zertrümmern Fensterscheiben, zerstören Mobiliar, stürmen Büros der Abgeordneten. Schüsse fallen. Es gibt Verletzte. Chaos herrscht. Fotos zeigen Männer in Fantasieuniformen, manche tragen schusssichere Westen. Einer lümmelt mit gereckter Faust im Senatssaal auf dem Platz des Vorsitzenden. Das ist kein Umsturz in einem notorisch instabilen Land in Südamerika, Afrika oder Zentralasien. Die Szenen spielten sich im Kapitol in Washington ab, dem Sitz von Repräsentantenhaus und Senat, die zu einem ...