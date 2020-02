Das Rennen um den CDU-Vorsitz hat an Fahrt gewonnen. Warum die Duo-Lösung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn den Wettbewerb für die beiden anderen Kandidaten schwieriger macht.

Zwei Wochen lang hielten sie sich vornehm zurück. Der Posten des CDU-Vorsitz stand nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer wie ein Elefant im Raum. Jeder wusste, dass er da ist, aber kaum einer redete - zumindest offen - darüber. Und nun kam alles Schlag auf Schlag.

Am Dienstagmorgen stellten sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn der Presse als Kandidaten-Team vor: Laschet als CDU-Vorsitzender, Spahn als sein Stellvertreter. Ein überraschender Schritt, galt der 39-jährige Spahn selbst als Kandidat für den CDU-Vorsitz. Laschet dagegen hielt sich lange zurück. Immer wieder war die Frage, ob der NRW-Ministerpräsident überhaupt antritt. Bei der Parteivorsitz-Wahl 2018 ist Laschet nicht angetreten. Die Begründung war damals, dass er für sich keine Möglichkeit sah, den CDU-Vorsitz und das Ministerpräsidentenamt zu vereinbaren.

Nun scheint er seine Meinung geändert zu haben. Der Grund sei auch, dass die CDU in der "größten Krise" der Geschichte der Volkspartei steckt, wie Laschet in der Pressekonferenz am Dienstagvormittag sagte. Dass er nun mit Spahn antritt, ist ein geschickter Coup. Denn das Team Laschet/Spahn steht für zwei verschiedene Flügel in der CDU. Laschet wird oftmals als Brückenbauer beschrieben, der seinen Regierungskurs gerne mit den Worten "Maß und Mitte" beschreibt. Er wird den Kurs, den Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschlagen hat, fortführen. Spahn dagegen präsentiert den ambitionierten Politiker, der frischen Wind bringt - trotz konservativer Ansichten. Das Duo Laschet/Spahn ist ein attraktives Angebot an eine zerrissene Partei, die auf der Suche nach Profil ist.

Das macht die Kandidatur aber für die beiden anderen im Rennen schwieriger: Der konservative Friedrich Merz will weiter allein antreten und seinen Kurs, den er mit den Worten "Aufbruch und Erneuerung" umschreibt, vorantreiben. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der Dritte im Bunde, reagierte prompt auf das Laschet-Spahn-Duo. Noch während der laufenden Pressekonferenz der beiden kündigte er an, dass er ebenfalls in einem Team antreten wird - und zwar mit einer Frau. Damit begegnet Röttgen der von vielen Seiten geäußerten Kritik, dass nur Männer aus Nordrhein-Westfalen für den CDU-Vorsitz kandidieren. Der Wettbewerb hat an Fahrt gewonnen. Es wird spannend bis zum entscheidenden Parteitag am 25. April.