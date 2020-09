Viel ist von der moralischen "Schande Europas" geredet worden in den vergangenen Tagen, zu wenig vom praktischen Versagen einer Union, die sich im Kern als Rechtsgemeinschaft versteht. Zur Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten mag jeder EU-Bürger grundsätzlich stehen, wie er will, in jedem Fall aber gelten für alle Menschen, die auf welchem Weg auch immer nach Europa gelangen, dieselben Rechte.

Das Recht auf Asyl ist eines davon. Es erlischt auch nicht, wenn sich Minister eine Abschreckung künftiger Einwanderer ...