Ein kleiner Schritt voran beim Klimaschutz

Die UN-Klimakonferenz in Sharm el Sheik erzielte einen historischen Durchbruch - aber nur im Grundsatz.

Es ist geschafft. Nach einer Verlängerung und einer nervenaufreibenden letzten nächtlichen Verhandlungsrunde gibt es bei der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheik eine Einigung. Nicht nur das, es gibt sogar ein Ergebnis, das getrost als historisch bezeichnet werden kann.

Endlich und erstmals anerkannten die reichen Industrienationen ihre Verantwortung für den Klimawandel. Sie sind die Verursacher der Krise, an deren Folgen die ärmeren Länder vor allem in Afrika, Asien und im Pazifikraum am meisten leiden. Es waren die reichen Nationen, ...