Die Zeit Jean-Claude Junckers an der Spitze der EU-Kommission neigt sich dem Ende zu. Er hinterlässt große Fußstapfen.

Jean-Claude Juncker macht seine Abschiedstour: Vergangene Woche dankten die Staats- und Regierungschefs dem scheidenden Kommissionspräsidenten beim EU-Gipfel in Brüssel. Am Dienstag erntete er im Europaparlament in Straßburg Standing Ovations.

Das alles erscheint etwas verfrüht. Denn noch bleibt der ...