Ein Nobelpreis für das andere Russland

Ein Friedenspreis in Zeiten des Kriegs - das Nobelpreiskomitee hatte dieses Jahr eine schwierige Entscheidung zu treffen. Den Krieg in der Ukraine ignorieren? Das wäre schwer möglich gewesen, aber nicht ausgeschlossen. Schon früher hatte sich die norwegische Jury öfters für weniger verfängliche Gewinner ausgesprochen.

Nicht so in diesem Jahr. Mit der Vergabe des Friedensnobelpreises an Menschenrechtler aus der Ukraine, Russland und Belarus hat das Komitee Mut bewiesen. Mut, den die Welt in diesen Zeiten braucht. Denn die Entscheidung ...