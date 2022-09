Ein Superstar verblasst

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt seiner Partei einen neuen Namen. Das allein wird nicht genügen, um einem tief verunsicherten Land die Richtung zu weisen.



Standpunkt SN

Während in Schweden und vielleicht bald auch in Italien rechtspopulistische Parteien nach der Macht greifen, blieb ein ähnliches Szenario in Frankreich bisher aus. Doch Emmanuel Macrons jüngste Erfolge waren relativ: Bei der Präsidentschaftswahl im April erzielte seine Hauptkonkurrentin Marine Le Pen ein historisch starkes Ergebnis, bei der Parlamentswahl im Juni stimmten mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler für extreme Parteien, während Macrons Bewegung die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verlor.

Diese hat sich in den vergangenen ...