Die Weltpolitik ist klar auf Retro-Kurs. An die grimmigen Jahrzehnte des Kalten Krieges erinnert nicht nur die zusehends feindselige Rhetorik zwischen Moskau und Washington. Auch das Aufstellen neuer Waffen auf beiden Seiten deutet auf alte Reflexe hin.

Russlands Präsident Wladimir Putin lässt Mittelstreckenraketen stationieren, die man vor mehr als 30 Jahren als Kategorie in den Arsenalen eliminiert hat. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet ein Dekret zur Schaffung einer Weltraumarmee und knüpft mit dieser "Space Force" an Ronald Reagans Verteidigungskonzept "Star Wars" an, mit dem Amerika damals Atomraketen aus dem All abwehren wollte.