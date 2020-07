Die Kriterien für EU-Beitrittskandidaten erfüllt die Türkei längst nicht mehr.

Während der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu vergangene Woche in Berlin für eine Aufhebung der Reisewarnung gegen sein Land warb, verkündete ein Gericht in Istanbul das Urteil gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner. Er wurde freigesprochen, was ein Grund zur Freude ...