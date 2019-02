Vorerst bleibt die NATO für den Kontinent die Basis der Verteidigung.

Ein globales Ringen großer Mächte hat begonnen. Zugleich gibt es Zweifel an Amerikas Sicherheitsgarantie für Europa. Nur mit vereinten Kräften können die Europäer in einer solchen Welt ihre Position behaupten. Der Ruf nach einer europäischen Armee wird lauter. Das ist freilich bestenfalls eine Vision, vorerst aber nichts als eine Illusion. Denn eine Europa-Armee setzt einen gemeinsamen Oberbefehl voraus. Ein solches Kommando rührt an den Kern der nationalen Souveränität. Mentalitätsunterschiede stehen einem solchen integrativen Schritt entgegen.