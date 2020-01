Die beiden Demokraten Bernie Sanders und Elizabeth Warren wollen im November gegen US-Präsident Donald Trump antreten. In einer Fernsehdebatte gehen sich beide heftig an. Doch die Wortgefechte sind nicht so harmlos, wie Sanders und Warren vermutlich denken.

Ein Jahr lang schienen die beiden US-Demokraten und Präsidentschaftsanwärter Bernie Sanders und Elizabeth Warren wie beste Freunde. Beide hielten zusammen, attackierten sich nie gegenseitig. Denn sowohl Warren als auch Sanders verfolgen ähnliche Ziele und repräsentieren den linken Flügel der US-Demokraten.

Doch bei der Fernsehdebatte der US-Demokraten in der Nacht auf Mittwoch schien sich die friedfertige Stimmung zwischen den beiden in Luft aufgelöst zu haben. Bereits am Wochenende zuvor hatte das Wahlkampfteam von Bernie Sanders ausgeteilt. Sie unterstellten Warren, dass die Senatorin vor allem von der gehobenen, gut gebildeten Schicht unterstützt werde. Der mutmaßliche Gegenschlag folgte gleich zu Wochenbeginn. So streute das Wahlkampfteam um Warren, das der 72-jährige Sanders in einem Privatgespräch Ende 2018 gegenüber Warren gesagt habe, dass eine Frau Donald Trump nicht schlagen könne.

Es sind Wortgefechte, die nun drei Wochen vor den ersten Vorwahlen der Demokraten harmlos scheinen. Doch diese Verbal-Attacken könnten für beide Kandidaten - und gar die US-Demokraten- nach hinten losgehen. Denn das, was gerade die beiden Wahlkampfteams von Warren und Sanders betreiben, ist Demontage. Sie teilen den linken Flügel der Partei, der mehr denn je zusammenstehen müsste. Nicht nur gegenüber Kandidaten des konservativen Demokraten Joe Biden - sondern vor allem gegen den republikanischen Herausforderer Donald Trump.

Sanders müsste es eigentlich besser wissen. Vier Jahren ist es nur her, dass Sanders und Hillary Clinton die beiden verbliebenen Kandidaten der US-Demokraten waren. Und als bereits schon klar war, dass Clinton in den Vorwahlen für Sanders uneinholbar vorne lag, stellte sich der linke Flügel der Demokraten nicht demonstrativ auf die Seite von Clinton.

Eine Umfrage im Mai 2016 kündigte schon an, was im darauf folgenden November bei der Präsidentschaftswahl Wirklichkeit wurde. Damals gaben 62 Prozent der Sanders-Wähler an, dass sie ein negatives Bild von der ehemaligen Außenministerin hätten. Im Staat West Virginia sagten sogar 44 Prozent derjenigen, die den Senator aus Vermont gewählt hatten, dass sie eher für Trump als für Clinton stimmen werden, falls Sanders nicht der Kandidat der US-Demokraten würde.

Der Ausgang der Geschichte ist bekannt.

Die Vorwahlen der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten beginnen zwar erst. Im Interesse der US-Demokraten wäre es aber, wenn die Wahlkampfteams von Sanders und Warren aus der Niederlage von 2016 lernen und zum richtigen Zeitpunkt demonstrieren, dass nur ein Kandidat gegen Trump gewinnen kann: Nämlich der Präsidentschaftsbewerber, der eine breite Mehrheit hinter sich vereinen kann - egal ob nun Mann oder Frau.