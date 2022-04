Eine Provokation, die ihresgleichen sucht

Klarer konnte Wladimir Putin nicht machen, was er von Gesprächen über humanitäre Korridore, über Waffenruhe und ein mögliches Kriegsende hält: UN-Generalsekretär António Guterres hatte dem Kremlchef gerade erst den Rücken zugedreht und sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten an den Tisch gesetzt, da schlugen in der ukrainischen Hauptstadt russische Raketen ein. Eine Provokation sondergleichen.

Gerade sprach Putin noch mit dem Chef der Weltgemeinschaft über die Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol, dann ließ er ...