Eine verdiente Abwahl

Standpunkt SN

Mit ihrem ungewohnt zahlreichen Erscheinen an den Urnen haben die Slowenen erst gar keine Zweifel am Wählerwillen aufkommen lassen. Die höchste Beteiligung seit der Jahrtausendwende hat dem nicht mehr so ganz neuen Newcomer Robert Golob im Land der überzeugten Wechselwähler einen unerwartet klaren Wahlsieg beschert - und Noch-Premier Janez Janša die erwartete wie verdiente Abwahl.

Der polarisierende Janša hatte vor zwei Jahren gegen den Willen der Wähler in einem fliegenden Wechsel die Regierungsgeschäfte übernommen - und gegen die ...