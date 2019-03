Frankreichs Präsident macht Wahlkampf - weit über sein Land hinaus. Seine Botschaft hat ihm schon einmal zum Sieg verholfen.

Frankreichs Präsident schrieb einen Brief. Er wurde am Dienstag in 28 Ländern veröffentlicht und in 22 Sprachen übersetzt. Emmanuel Macron, 41 Jahre alt, wendet sich an die "Bürgerinnen und Bürger Europas". Gleich zu Beginn macht er klar, worum es ihm ...