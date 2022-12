EU-Chefs unterwegs im Innenhof Europas

Warum der Westbalkan so wichtig ist, dass die 27 Staats- und Regierungschefs dort einen Gipfel abhalten.

Lassen wir die Kirche im Dorf. Auf dem gesamten Westbalkan leben in etwa so viele Menschen wie in den Niederlanden: 27 Millionen. Aber sie sind auf sechs Staaten verteilt. Drei von ihnen - Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien - haben jeweils weniger Bewohner als Wien. Albanien und Bosnien sind etwas größer. Schwergewicht ist Serbien mit knapp sieben Millionen Menschen.

Vor fast 20 Jahren haben die damaligen EU-Chefs feierlich versprochen, diese sechs Länder in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Mit den meisten wird ...