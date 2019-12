Ein Teil des Green Deals der neuen Kommissionschefin soll das Pflanzen von Bäumen sein. Das ist klug gedacht.

Es ist allerhöchste Zeit geworden. Mit dem Antreten von Ursula von der Leyen ist der Kampf gegen den Klimawandel nach ganz oben auf die Tagesordnung in der Brüsseler Behörde gerückt. Ob das die Staats- und Regierungschefs auch so sehen, wird sich kommende Woche bei ihrem Gipfel zeigen.

Herzstück der Klimapolitik von der Leyens ist der Green Deal. Das ist eine Gesetzespaket, das den Treibhausgasausstoß Europas bis 2050 auf Null senken soll.

Wie von der Leyen das bewerkstelligen will, ist noch unklar. Aber Stück um Stück wird eine Strategie sichtbar. So sprach Frans Timmermans, ihr Vizepräsident und zuständig für den Green Deal, soeben von einem "massiven, massiven Programm zu Wiederaufforstung". Einbezogen sind Grünflächen in den Städten, auch auf Fassaden und Dächern.

Wiederaufforstung also?

Das erscheint auf den ersten Blick banal. Ist es aber nicht.

Wälder speichern großen Mengen an Kohlenstoffdioxid. Ihr Verschwinden trägt daher wesentlich zum Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und damit zum Erderwärmung bei.

Eine Milliarde Hektar mehr Wald könnte theoretisch die weitere Erwärmung stoppen. Das errechneten Forscher der ETZH Zürich im Juli.

Die Ankündigung von Frans Timmermans ist daher zu begrüßen. Zumal das Pflanzen von Bäumen und das Anlegen von Grünflächen in unseren Städten, wo immer es nur geht, eine sympathische, freundliche und erfreuliche Strategie hat, gegen die kaum jemand etwas einzuwenden haben kann.

Ausreichen wir das natürlich nicht. Ohne eine radikale und rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen, also von Kohle, Öl und Gas, wird die Wende nicht gelingen.

Aber die Europäische Union könnte ihr nicht unbeträchtliches Gewicht auch international ins Gefecht werfen. Der Amazonasdschungel speichert ein Viertel der gesamten CO2-Menge, die weltweit von Pflanzen aus der Luft geholt wird - noch, denn dieser Wald wird unter den wohlwollenden Augen des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro von dessen Kumpeln aus Wirtschaft gnadenlos abgeholzt.

So viel kann die EU gar nicht aufholen.