Europa darf sich bei den Sanktionen nicht spalten lassen

Sollen russische Staatsbürger in die EU einreisen dürfen oder nicht? Diese Frage wird seit Wochen in der Union sehr kontrovers diskutiert und zeigt auch mögliche Bruchlinien in der Sanktionspolitik auf. Vor allem osteuropäische Länder wie Polen oder das derzeitige EU-Vorsitzland Tschechien, die baltischen Staaten, aber auch die Nordeuropäer wie Dänen oder Finnen sind für eine möglichst harte Gangart gegenüber dem russischen Aggressor. Frankreich und Deutschland, die großen Führungsnationen in der EU, wollen darüber hinaus auch aus der Eskalationsspirale des Krieges ...