Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es. Nicht so bei Polens PiS-Regierung. Da beginnt die europäische Freundschaft erst, wenn die Milliarden aus Brüssel fließen. Und deshalb lenkten die Nationalkonservativen nun ein, als die EU-Kommission im Dauerstreit um die Rechtsstaatlichkeit die finanzielle Karte ausspielte. Auf einmal will die Regierung in Warschau ihre umstrittenen Justizreformen überarbeiten. Im Übrigen, versichern Premier und Präsident, gehöre Polen doch unauflöslich zu Europa.

Die Botschaft hört man wohl. Nur es fehlt der Glaube an ...