Nun also doch: "Europa zuerst!" Darauf laufen die Exportregeln für Impfstoffe und Medikamente hinaus, die die EU-Kommission am Freitag auf den Weg gebracht hat. Das Wort "Autorisierungsmechanismus" ist nur die hübsche Verpackung. Der Inhalt besagt: Pharmafirmen, die in der Europäischen Union produzieren und mit der Kommission einen Vertrag haben, können Exporte in Drittstaaten untersagt werden, wenn diese zulasten des zugesagten EU-Kontingents gehen.

Das ist ungefähr das, was sich die USA gegenüber Pfizer ausbedungen haben und Großbritannien von AstraZeneca ...